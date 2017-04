Rücksicht im Wald

Rhein-Sieg-Kreis. Den Haltern drohen bei Nichtbeachtung der Leinenpflicht empfindliche Strafen. Gefährliche Hunde müssen an die Leine. Vierbeiner dürfen weder Wild noch Nutztiere hetzen.

Die warmen Temperaturen laden zu Spaziergängen durch den Wald ein. Wer mit Hunden unterwegs sei, müsse dabei aber einige Dinge berücksichtigen, teilt der Rhein-Sieg-Kreis mit. Denn nun beginne die Zeit, in der sich die in der freien Natur lebenden Wildtiere auf die Geburt ihres Nachwuchses vorbereiteten.

Deshalb appelliert das Kreisveterinäramt an Hundehalter, beim Spaziergang mit den Vierbeinern ein besonders sorgsames Verhalten an den Tag zu legen und die Anleinpflicht für Hunde in Wäldern zu beachten.

Denn trächtige Wildtiere könnten durch freilaufende Hunde in Panik versetzt werden. Die mögliche Folge: schwere Verletzungen oder aufgrund von Überanstrengung gar eine Totgeburt. Außerdem seien die Hunde eine Gefahr für bereits geborene Jungtiere. „Sie sind durch ihr junges Alter noch fluchtunfähig und eine potenzielle Beute für Hunde.

"Darüber hinaus können sie durch hetzende Tiere von ihrem Muttertier getrennt werden“, sagt Klaus Mann, Leiter des Tierärztlichen Dienstes des Kreisveterinäramts.Neben Wildtieren seien aber auch Nutztiere wie Schafe und Rinder immer wieder Opfer jagender Hunde. Fehlgeburten oder entstehende tierärztliche Behandlungskosten könnten für den Besitzer hohe wirtschaftliche Verluste bedeuten.

Nach den Bestimmungen des Landeshundegesetzes NRW gelten Hunde, die unkontrolliert Wild und andere Tiere hetzen oder reißen, als gefährliche Hunde. Sie dürfen nur noch angeleint ausgeführt werden.

Bei Zuwiderhandlung drohen dem Besitzer empfindliche Geldbußen. Zudem müssen Hundehalter, die dem Jagdtrieb ihrer Vierbeiner gleichgültig gegenüber stehen, mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen der Ordnungsämter rechnen.