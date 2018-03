Schüttel dein Haar für mich

SIEGBURG. Spaß an Sinnfreiheit und Albernheiten bis hin zu Ausflügen in den Dadaismus, gepaart mit Musik quer durch alle Genres - Helge Schneider begeistert mit seinem Programm „Ene Mene Mopel“ das Publikum in der Rhein-Sieg-Halle.

Von Paul Kieras, 03.03.2018

„Diese Halle ist untrennbarer Teil meiner Karriere. Wie andere Hallen in anderen Städten auch“, begrüßt Helge Schneider am Donnerstagabend sein Publikum in der Rhein-Sieg-Halle und setzt noch eins drauf: „Hier lebt alles, was Rang und Namen und an Bedeutung verloren hat.“ Er sei schon in Rio, New York und Tokio gewesen, aber ihm habe immer das Kleine, „das Verworrene“ gefehlt: Siegburg. Natürlich völliger Blödsinn wie der gesamte Abend. Ganz schnell wird den Zuschauern in der ausverkauften Halle klar, dass der Titel der Show „Ene Mene Mopel“ aber auch gar nichts mit dem Programm zu tun hat.

Alles ist wie immer bei diesem Clown im besten Sinne. Er hat einfach Spaß an Sinnfreiheit und Albernheiten bis hin zu Ausflügen in den Dadaismus, gepaart mit Musik quer durch alle Genres. Unterstützt wird er dabei von Rudi Olbrich am Kontrabass und Peter Thoms am Schlagzeug. Zwei exzellente Musiker wie Schneider, die in stoischer Ruhe ihren Part beitragen und Schneider den Kaspar machen lassen. Der bemerkt zu Olbrichs Instrument, dass es aus Holz sei und daher gut zu ihm passe und zu Thoms Schlagzeug, dass der Drummer es „nach Plänen der Zeitschrift Yps selbst zusammengebaut“ habe. „Kommen wir zum nächsten Stück, eine Eigenkomposition – von wem auch immer“, fängt Schneider sich selbst wieder ein und legt los.

Völlig Banane, aber zum Brüllen komisch

Immer wieder schweift er in die haarsträubendsten Storys ab: „Was für eine schauerliche Geschichte, aber genauso hat sie sich zugetragen“, erklärt er dem Publikum. Was lediglich die Ankündigung eines Stücks von Duke Ellington sein soll, wird zu einer Geschichte in epischer Breite. Der Entertainer und Meister der Improvisation berichtet von seiner Begegnung mit dem amerikanischen Jazzmusiker 1974 in Berlin. Sein großes Idol sei auf einer Fahrt im Doppeldeckerbus zugestiegen und habe sich neben ihn gesetzt, erklärt Schneider mit schelmischem Grinsen. Allerdings war das „weder Duke Ellington noch ein Mann“, muss er zugeben.

Dann lässt er unter absurdesten Verrenkungen die Schlägel über sein Vibraphon fliegen. Zuvor hatte er die Schlagstöcke wie einen Blumenstrauß arrangiert um festzustellen, dass er nur zwei davon braucht. Schneider überrascht immer wieder mit schrägen Einlagen, auf die man erst einmal kommen muss. So steigt er wortlos eine Leiter hinauf und trägt nach dem direkten Abstieg die Maske des Phantoms der Oper. Völlig Banane, aber zum Brüllen komisch.

„Ich bin der Wurstfach – ja der Wurstfach – ja der Wurstfachverkäuferin“ trällert er und genießt selbst den unglaublichen Quatsch. Es folgt „Es gibt Reis, Baby“, eins der Stücke, bei denen man glaubt, sie seien dem Nonsens-Meister aus Mülheim gerade eben erst eingefallen. „Hey, Baby, komm zu mir und schüttel dein Haar für mich“ singt er vergnügt, die Zuhörer schnappen nach Luft und die beiden Bandkollegen verziehen keine Miene. Blödeln auf höchstem Niveau ist das Markenzeichen von Helge Schneider. Das Siegburger Publikum war aus dem Häuschen.