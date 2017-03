Kultband aus Siegburg

SIEGBURG. Was als Jux begann, gilt heute als Kultband: "Hausmarke" ging 1992 aus der Siegburger Kneipe "Poco Loco" hervor und trat später bundesweit auf - unter anderem als Vorgruppe von Wolfgang Petry vor großem Publikum.

Von Paul Kieras, 06.03.2017

Von der Kellerkneipe auf die große Bühne: Vier Kellner und ein DJ aus dem Siegburger Lokal „Poco Loco“ schlossen sich im März 1992 zur Coverband Hausmarke zusammen. Was aus Jux begann, gilt heute als Kultband. Die Gruppe Hausmarke war in ihrer großen Zeit bundesweit auf Tour und findet sich heute noch zu besonderen Anlässen zusammen. So wie jetzt: Die Band feiert ihr 25-jähriges Bestehen am Freitag, 10. März, 20 Uhr, mit einem Konzert in der Rhein-Sieg-Halle.

Wie alles anfing? In den 90er Jahren war das „Poco Loco“ in der Marktpassage die angesagteste Partykneipe der Stadt. Im „Schweinekeller“ wie die Disco vom Stammpublikum derbe, aber herzlich genannt wurde, arbeiteten damals Mirko Bäumer, Achim Remling, Sascha Sadeghian und Claudia Salzig als Servicekräfte, Oliver Bollmann legte Platten auf. Bollmann machte zu der Zeit schon mit Sadeghian Musik. Besonders beliebt war der Karaokeabend, den zunächst der spätere Comedy-Star Markus Maria Profitlich moderierte. Danach übernahm Mirko Bäumer dessen Part. Er selbst und seine Kellnerkollegen sangen aus Spaß mit, und irgendwann fanden sie und Bollmann zusammen.

Die Liedauswahl war ganz einfach: Jeder suchte sich heraus, was er gerne singen wollte, dann wurde geprobt – von Michael Jackson über John Miles bis Billy Idol. Richtig los ging es mit der Band, als Poco-Chef Uwe Prommer die Idee hatte, die Fünf als Hausband zu etablieren. Einmal im Monat veranstaltete er einen Sektabend, bei dem für fünf Mark Eintritt die Schampus-Hausmarke serviert wurde. „Wir waren die Band zum Sekt“, erzählt Bäumer. Was lag also näher, die Band ebenfalls Hausmarke zu nennen.

Mit dem Erfolg hatten die Bedienungen und der DJ nicht gerechnet. „Schnell kamen pro Jahr um die 100 Auftritte zusammen“, erinnert sich Salzig und Sadeghian fügt hinzu: „An manchen Wochenenden traten wir vier bis fünf Mal auf, bei Hochzeiten, privaten Feiern oder in Kneipen. Deutschlandweit.“ Empfohlen wurde das Quintett durch Mundpropaganda. „Wir hatten nicht einmal Visitenkarten, alle Kontaktdaten wurden auf Bierdeckeln festgehalten“, so Salzig. „Und Internet oder WhatsApp gab's noch nicht“, fügt Bollmann hinzu. Sie kamen weit herum, die größte Tour führte in die Dominikanische Republik, wo sie als Vorgruppe von Comedian Markus Maria Profitlich auftraten, der wiederum von einem Unternehmen gebucht worden war. „Im Dezember am Strand unter Palmen zu singen, das war schon beeindruckend“, schwärmt Sadeghian.

Ihren Spaß hatten die vier Männer und ihre Solo-Frau immer. „Wir haben uns selbst nie so ernst genommen“, sagt Bäumer, der seit Anfang des Jahres Sänger bei den „Bläck Fööss“ ist. Vor einem riesigen Publikum trat Hausmarke während der Stadiontour von Achim Remlings Vater, Wolfgang Petry, 1999 auf. Dem gefiel die Band seines Sohnes so gut, dass er sie auf seinem Triumphzug durch 15 ausverkaufte Stadien als Vorgruppe mitnahm. 70 000 Zuschauer allein in Berlin, das sei schon großartig gewesen, schwärmen die Musiker. Pannen gab es eigentlich nie. Eins ist allerdings über die Jahre geblieben. Beim Song „You“ von „Ten Sharp“ haben Bäumer und Sadeghian irgendwann aus bis heute noch nicht nachvollziehbaren Gründen einen Lachkrampf bekommen, und der gehört seitdem dazu.

1997 wurde eine Plattenfirma auf Hausmarke aufmerksam. Zu dieser Zeit waren Boygroups gefragt, für Claudia Salzig war somit kein Platz mehr. Das hat sie aber keinem übel genommen. Hausmarke ist nicht im Streit auseinander gegangen, der Kontakt brach nie ab. In unterschiedlicher Konstellation gaben und geben sie nach wie vor gemeinsame Konzerte. In kompletter Besetzung traten sie letztmals anlässlich der Siegburger 950-Jahrfeier 2014 auf.

Mit der 1997 neu zusammen gestellten Band „Trademark“ und mit eigenen Songs erlangten Bäumer, Remling und Sadeghian vor allem in Asien Berühmtheit. Aber auch das ist Geschichte. Am 10. März wird es einen Blick auf die guten alten Zeiten von Hausmarke und deren bekanntesten Highlights geben.

Das Konzert: 25 Jahre Hausmarke, Freitag, 10. März, Rhein-Sieg-Halle Siegburg; Eintritt 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Karten gibt es unter anderem in den Ticketshops der GA-Zweigstellen.