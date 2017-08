Historisches Bauwerk

Das Haus Auf der Arken in den 1930er Jahren.

Siegburg. Das Haus "Auf der Arken" ist eines der ältesten Gebäude in Siegburg. Zuletzt beherbergte es ein spanisches Restaurant, nun haben es Siegburger Hoteliers erworben.

Von Marcel Dörsing, 11.08.2017

Es gilt als zweitältestes Gebäude in Siegburg und ist zweifellos eines der schönsten. Im Moment ist das vor genau 500 Jahren erstmals erwähnte Haus „Auf der Arken“ allerdings nur von außen zu betrachten. Die grünen Holzfensterläden sind geschlossen, genauso wie der Biergarten – und das liegt nicht etwa am Regenwetter. Seit Ende Juni steht das denkmalgeschützte Gebäude, in dem seit 2011 das Restaurant „El Corazón“ untergebracht war, leer.

Diverse andere Betreiber versuchten bereits ihr Glück – zuvor etwa die Sünner Brauerei, die es allerdings nicht einmal zwei Jahre in den historischen Räumen hielt. Einen neuen Anlauf planen jetzt die Brüder Bernd und Rüdiger Kranz. Nachdem sie das Gasthaus vis-à-vis ihres Parkhotels zuvor gepachtet hatten, sind sie seit 1. August die neuen Eigentümer. Wie es mit dem Gebäude, das ursprünglich Sitz der Familie „up der Arken“ war, weitergeht, ist noch nicht bekannt.