SIEGBURG. Zum 13. Mal fand das Internationale Kinder-, Jugend- und Kulturfest in Siegburg statt. Es war eine Demonstration des friedlichen Miteinanders.

Von Bianca Breuer, 16.10.2017

Der Geruch würzigen Fleisches stieg den Besuchern in die Nase. Ein paar Meter weiter wurden knusprige Waffeln gebacken. An einer anderen Ecke schwenkte der Koch asiatische Nudeln in einer Pfanne. Nicht nur beim Essen wurde es multikulturell auf dem Marktplatz. Unter dem Motto „Hallo Nachbar“ wurde am Sonntag das 13. Internationale Kinder-, Jugend- und Kulturfest in Siegburg gefeiert.

Pfarrer Joachim Knitter von der Evangelischen Auferstehungskirche Siegburg, Imam Mesut Ay von DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Siegburg und Pfarrer Thomas Taxacher, Kreisjugendseelsorger Rhein-Sieg-Kreis und Altenkirchen, eröffneten gemeinsam das Fest bei strahlendem Sonnenschein. Und zwar mit dem Gebet der Vereinten Nationen. Die drei Geistlichen verstehen sich, getreu dem Motto des Tages, wirklich als Nachbarn. Nachbarn, die sich mögen, die sich gegenseitig helfen und sich respektieren, auch wenn sie unterschiedliche Ansichten haben.

Und so fiel es den beiden sichtlich schwer, sich von einem langjährigen Partner zu verabschieden. „Ich finde es sehr schade, Imam Mesut Ay als Nachbarn zu verlieren“, sagte Pfarrer Knitter. „Wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet. Aber ich wünsche ihm alles Gute für seine Rückkehr in die Türkei.“ Und auch Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn zeigte sich begeistert von dem Zusammenhalt. „Es ist großartig, dass ein Pfarrer der evangelischen Kirche, ein Pastor der katholischen Kirche und ein Imam mit einem gemeinsamen Gebet unser Kinder- und Jugendfest eröffnen“, sagte er in seiner Begrüßungsrede. „Das Miteinander muss gelingen. Gleichgültig welche Religion, gleichgültig welche Hautfarbe und gleichgültig welches Geschlecht jemand hat.“ Und das war das gelebte Programm des Tages.

Neben einem bunten Bühnenprogramm und zahlreichen Mitmachaktionen für Kinder präsentierten die vielen sozialen Verbände ihre Arbeit und warben für ihre verschiedenen Projekte. Highlight war der riesige Kletterturm, der mitten auf dem Marktplatz aufgebaut worden war. Die mutigen kleinen Besucher wagten sich begeistert die steile Wand hinauf, selbstverständlich mit Kletterseilen gesichert. Rund um den Markt und auf dem Nogenter Platz kamen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten. Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderwagen waren auf Klapptischen oder Decken ausgebreitet.