Vorfälle im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Die Polizei Rhein-Sieg ist an den Weihnachtstagen zu sieben Fällen von häuslicher Gewalt ausgerückt. Ein Mann zeigte sich uneinsichtig und wurde in Gewahrsam genommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2018

Immer wieder kommt es an Weihnachten zu Streitigkeiten innerhalb der Familie. Während in den meisten Fällen diese intern geschlichtet werden können, muss in anderen Fällen die Polizei ausrücken. So war es an den Weihnachtstagen auch sieben Mal im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg der Fall.

Die Beamten sind zwischen Sonntag, 23. Dezember, und dem Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages eigenen Angaben zufolge zu sieben Fällen von häuslicher Gewalt ausgerückt. In fünf dieser Einsätze konnte der Frieden nicht wieder hergestellt werden, sodass die Männer jeweils für zehn Tage der Wohnung verwiesen werden mussten.

Ein 51-Jähriger aus Eitorf zeigte sich dabei wenig einsichtig. Trotz Verweis erschien er kurze Zeit später wieder an der Wohnanschrift, woraufhin er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbrachte.