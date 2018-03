Mutmaßlicher Suizid

Siegburg . Ein 28-jähriger Häftling ist am Mittwoch in seiner Einzelzelle der Justizvollzugsanstalt Siegburg erhängt aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Bonn untersucht den Fall.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2018

Am vergangenen Mittwoch gab es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Siegburg einen Todesfall. Ein 28-Järiger wurde erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Das gab die JVA nun in einer Pressemitteilung bekannt. "Nach den hiesigen Erkenntnissen erscheint ein Fremdverschulden äußerst unwahrscheinlich" erklärte die stellvertretende Anstaltsleiterin Jennifer Rybarczyk dem GA. Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft Bonn in dem Fall. Sie war bislang für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der 28-Jährige hätte noch bis September eine Strafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verbüßen müssen. Anzeichen für den vermeintlichen Suizid gab es laut JVA nicht, ansonsten hätte es präventiv Maßnahmen gegeben. Beobachtungen, eine entsprechende Unterbringung und Gespräche mit einem Psychologen sind einige der Möglichkeiten zur Vorbeugung.