Mindestens ein Totalschaden

Ein Geländewagen fuhr am Mittwochabend auf einen Kleinwagen in der Nähe von Lohmar auf.

Lohmar. In der Ortslage Scheid kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Von Christof Schmoll, 28.02.2018

Am Mittwochabend kam es in Scheid, einem Stadtteil von Lohmar, auf der Landstraße 84 zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei gab es zwei Leichtverletzte. Ein Auto erlitt dabei einen Totalschaden. Ein Geländewagen der Marke Mitsubishi fuhr demnach ungebremst auf einen geparkten Toyota-Kleinwagen innerhalb der Ortslage Scheid. Feuerwehr und Polizei rückten aus.

Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand an dem Geländewagen erheblicher Sachschaden an Front und Seite. Der Kleinwagen wurde im Heckbereich völlig zerstört. Laut Polizei hatte die schwarze Farbe des auf der schnurgeraden, aber nur schwach beleuchteten Straße abgestellten Toyota dazu beigetragen, dass er in der Dunkelheit übersehen wurde.

Die Löschgruppe Scheiderhöhe der Lohmarer Feuerwehr leistete technische Hilfe und reinigte die Fahrbahn nach der Bergung der Fahrzeuge. Die L 84 mußte an der Unfallstelle kurzzeitig vollständig gesperrt werden.