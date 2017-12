Sperrung an der Zeithstraße

Ein Gebäude in Siegburg droht einzustürzen.

Die Feuerwehr untersucht das Haus in Siegburg, an dem sich nach Bauarbeiten ein Riss gebildet hatte.

Siegburg. Ein Gebäude droht in Siegburg einzustürzen. An einem Haus, das sich an einer Baustelle befindet, hat sich nach ersten Informationen eine Wand geneigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.12.2017

Das Gebäude befindet sich in der Zeitstraße im Bereich des Neuenhofs. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, hat sich bei den Arbeiten auf der Baustelle eine Lücke zwischen dem Wohnhaus und einem direkt angrenzenden Backsteinanbau gebildet. Die Stadt sprach von einem Riss am angrenzenden Gebäude, der sich vergrößert habe.

Laut Stadt ist auf der Baustelle seit Dienstag ein Bohrgerät im Einsatz. Die Feuerwehr überprüft zurzeit den Riss mit Hilfe eines Teleskopmastes. Auch im Keller seien neue Risse entstanden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Diese seien von der ausführenden Baufirma entdeckt worden. Ein Statiker sowie ein Architekt sind mittlerweile vor Ort, um das Gebäude zu prüfen. Das Technische Hilfswerk (THW) soll Sensoren am Gebäude anbringen, um Bewegungen des Gebäudes zu registrieren. "Mehr werden wir vorerst nicht machen, sondern beobachten, wie sich das Gebäude verhält", sagte Feuerwehrchef Thomas Glatz.

Die Polizei hat das Gebäude evakuiert, drei Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Haus. Siegburgs Bürgermeister sagte vor Ort: "Es sieht im Moment nicht so schlimm aus, wie auf den ersten Blick befürchtet." Die Familie werde in der kommenden Nacht nicht im Haus übernachten können, habe aber die Möglichkeit, persönliche Dinge herauszuholen. Eine Frau werde bei ihrer Tochter unterkommen, zwei weitere Personen würden von der Stadt in einem Hotel untergebracht.

Die Straße ist für den Verkehr zurzeit gesperrt. Der Schulbusverkehr ist davon ebenfalls betroffen. Die Stadt kündigte an, dass die Zeithstraße zwischen Kreisel Wellenstraße und Oktopus-Freizeitbad womöglich bis Donnerstag nicht befahrbar ist und bittet, den Bereich großräumig zu umfahren.

Weitere Berichterstattung folgt.