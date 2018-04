Feuerwehreinsatz

In Siegburg hat in Gartenhaus gebrannt.

Siegburg. In einer Kleingartenanlage in Siegburg-Zange ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Es war ein Knall zu hören, die Feuerwehr ist ausgerückt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.04.2018

Über eine Kleingartenanlage in Siegburg-Zange sind am Mittwochvormittag Rauchwolken aufgestiegen. In einem Gartenhaus an der Isaac-Bürger-Straße ist gegen 11 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist ebenso wie der Rettungsdienst ausgerückt.

Aufgrund des Feuers kam es zu einer Verpuffung an einem Stromgenerator. Aus diesem Grund war auch ein lauter Knall zu hören.

Ein Bewohner ist ersten Informationen zufolge mit einem Brenner gegen Unkraut vorgegangen. Dabei geriet er mit dem Brenner an eine Hecke, die sofort in Flammen aufging. Das Feuer breitete sich daraufhin auf das Gartenhaus aus.

Die Wehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, der ältere Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und untersucht.