Brand in Siegburg

SIEGBURG. Ein in einem Hinterhof an der Siegburger Ernststraße brennendes Gartenhaus rief am Sonntagmittag die Feuerwehr auf den Plan.

Von Jens Kleinert, 26.02.2017

Die Feuerwehr war am Sonntagnachmittag an der Ernststraße im Einsatz. Dort brannte nach Auskunft eines Sprechers der Rettungsleitstelle ein Gartenhaus in einem Hinterhof. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass Grillkohle, die am Vortag unsachgemäß entsorgt wurde, das Feuer verursacht hat. Vor Ort waren die Einsatzkräfte zwischen 13.30 und etwa 14 Uhr.