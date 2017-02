Brand in Siegburg-Kaldauen

Siegburg. In der Straße "im Spargelfeld" brannte am späten Sonntagabend ein Gartenhausanbau. Die Polizei denkt an einen Zusammenhang mit der Brandserie aus dem Herbst. 20.000 Euro Schaden.

Von Jens Kleinert, 27.02.2017

Ein neuer Fall von Brandstiftung im Stadtteil Kaldauen beschäftigt seit dem späten Sonntagabend die Siegburger Polizei. Anwohner der Straße Im Spargelfeld hatten gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr gerufen. An einem kleinen Weg neben einem Bungalow stand eine Gartenhütte lichterloh in Flammen.

Nachdem es laut Polizei zunächst geheißen hatte, dass der Bungalow selbst brennen sollte, konnten erste Einsatzkräfte am Ort ein Stück weit Entwarnung geben. Zwar war auch das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden, unter anderem mehrere Rollladen aus Kunststoff waren wegen der Hitze zerschmolzen. Doch der Brand selbst beschränkte sich auf die Holzhütte im Garten. Die Wehrleute, die auch über Sirene benachrichtigt wurden, konnten ihn kurze Zeit später löschen.

"Nach ersten Ermittlungen gehen wir davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde", sagte Polizeipressesprecher Burkhard Rick am Einsatzort. Elektro-Installationen etwa, an denen ein Defekt entstanden sein könnte, habe es nicht gegeben. Schnell wurden Erinnerungen an die Brandserie im Stadtteil wieder präsent, bei der im vergangenen Jahr unter anderem eine Doppelhaushälfte am Rotdornweg komplett ausbrannte. "Mit Blick auf die zurückliegende Brandserie kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizei dazu noch am Abend schriftlich mit. Bereits während des laufenden Einsatzes hatten Polizeibeamte erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, unter anderem Personen in Tatortnähe kontrolliert.

Das Gartenhaus wurde komplett zerstört. Etwa 20000 Euro beträgt laut Polizei der Sachschaden. Zwei Männer, die mit Feuerlöschern erste Löschmaßnahmen ergriffen hatten, wurden vom Rettungsdienst untersucht, blieben laut Wehrführer Thomas Glatz aber unverletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.