Goldschmiedekurs in Siegburg

Nora Luks (rechts) zeigt Sofia Grillo, was beim Goldschmieden zu beachten ist.

Siegburg. Ihr Ring soll aus Silber sein, eine raue Struktur haben und mit Beize geschwärzt werden. Kursleiterin Nora Luks ist mit dem Goldschmieden groß geworden. Ihre Mutter hat eine eigene Werkstatt in Siegburg.

Von Sofia Grillo, 15.10.2017

In der Werkstatt im Siegburger Studienhaus der Volkshochschule Rhein-Sieg (VHS) herrscht geschäftiges Treiben. Manche Frauen sitzen still und konzentriert an ihrer Werkbank, andere laufen zielstrebig von einem Tisch zum anderen. Zahlreiche Geräusche erfüllen den Raum: Das hämmernde Schlagen auf Metall, das stetige Rauschen von der Arbeit mit Schmirgelpapier und die durcheinander redenden Stimmen der arbeitenden Frauen. Ich befinde mich im Goldschmiedekursus der VHS und bin gut beschäftigt, denn ich probiere mich, ohne jegliche Vorerfahrung, im Schmuckschmieden aus.

Los geht es mit einer Vorstellungsrunde, bei der wir uns das „Du“ anbieten. Meine Kursleiterin Nora Luks ist mit dem Goldschmieden groß geworden. Ihre Mutter hat eine eigene Werkstatt in Siegburg. Nun gibt Nora abwechselnd mit ihrer Mutter nebenberuflich in VHS-Kursen ihr Wissen weiter. In der Werkstatt sitzen nicht nur Anfänger wie ich, sondern auch Fortgeschrittene wie Frauke Merkel.

„Ich bin süchtig nach dem Handwerk“, verkündet sie und verspricht, dass ich das auch bald werde. Die Fortgeschrittenen wuseln mit ihren eigenen Projekten durch die Werkstatt. Die Anfänger bleiben an der Werkbank. Ein Ring ist für uns am Anfang die einfachste Aufgabe. Der erste Schritt beim Goldschmieden ist die Kreativität. Ich soll mir überlegen, wie mein Ring aussehen soll: Silber- oder kupferfarben, glatt oder mit Struktur, breit oder schmal. Es gibt Tausende Möglichkeiten. Ich entscheide mich schließlich: Mein Ring soll aus Silber sein, eine raue Struktur haben und mit Beize geschwärzt werden.

Nora gibt mir meine Materialien. Die Kosten dafür zahle ich am Ende des Kurses. Ein Gramm Silber kostet 1,40 Euro. Zusätzlich zu einem Silberplättchen brauche ich noch ein Stück Sackleinen. Mit einer Walze drücke die Struktur des Stoffs auf mein Silber, sodass eine raue Oberfläche entsteht. So weit war alles einfach. Jetzt beginnt die Feinarbeit. Ich muss nun die Enden des geprägten Silberplättchens so rund biegen, dass sie direkt aufeinander treffen. Bei Nora sieht es sehr einfach aus. Ich brauche ein bisschen länger, bis mir die Aufgabe gelingt.

Zum Löten der Naht im Ring brauche ich einen Bunsenbrenner, feuerfeste Zangen und Lot, das Lötmittel. Nora erklärt mir alles ganz genau, steht bei meinem ersten Versuch dabei und achtet darauf, dass ich das Silber nicht so heiß mache, dass es schmilzt. Das Löten hat geklappt. Dann mache ich meinen Ring rund, indem ich ihn über einen Stab stülpe und mit einem Gummihammer auf verbeulte Stellen haue. In all der Zeit muss man Nora einfach bewundern: Sie hat keine freie Minute, wird von allen Seiten etwas gefragt, erklärt aber trotzdem alles geduldig und hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht.

Mit Frauke, der „Goldschmiede-Süchtigen“, komme ich auch noch mal ins Gespräch. Für sie sei das Schmieden ein Ausgleich zum Alltag im Büro, sagt die 55-Jährige. „Hier halte ich nach all der Arbeit ein Ergebnis in der Hand, auf das ich stolz sein kann.“ Zudem könne man beim Handwerk perfekt abschalten und den Gedanken freien Lauf lassen. Für mich geht das als Anfänger noch nicht, Ich muss nach jedem Schritt fragen, wie es weiter geht.

Dennoch kann ich Fraukes Empfindung nachvollziehen. Beim Goldschmieden sind die Finger ununterbrochen beschäftigt, und auch Konzentration ist gefordert. Dennoch steht währenddessen die Zeit still, man ist außerhalb des eigenen Alltags und macht nur etwas für sich selbst.

An meinem Ring muss ich noch die Kanten bearbeiten, sodass sie schön glatt sind. Die Innenseite des Rings poliere ich mit einer Schmirgelmaschine. Das bewirkt, dass er silber glänzt. Dann mache ich Beize auf den Ring. Er bekommt dadurch eine schwarz-silberne Oberfläche. Ich ziehe mein fertiges Schmuckstück über den Finger und bin stolz auf mich. Diesen Ring habe ich fast ganz alleine gemacht. Auch die anderen Kursteilnehmer loben mich. Und ja, mit ein bisschen Übung und weiteren Kursen, werde ich sicherlich wie Frauke süchtig.

Die VHS bietet regelmäßig die Goldschmiede-Seminare an. Sie gehen über zwei Tage und kosten 86,80 Euro zuzüglich Materialkosten. Der nächste Kurs geht von Freitag, 13. Oktober, bis Samstag, 14. Oktober. Weitere Termine und die Möglichkeit zu Anmeldung gibt es unter www.vhs-rhein-sieg.de.