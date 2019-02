Unfall bei Sankt Augustin

Sankt Augustin. Bei einem schweren Unfall auf der A560 bei Sankt Augustin ist am späten Mittwochabend eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Acht weitere Menschen wurden ebenfalls verletzt. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Bonn gesperrt.

Von Andreas Dyck, 20.02.2019

Eine Fußgängerin ist am späten Mittwochabend auf der A560 lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vor Ort ist die Frau zuvor gegen 22 Uhr auf die Fahrbahn gelaufen und dabei von einem Fahrzeug erfasst worden. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Autobahnausfahrt Sankt Augustin.

Zwei Fahrzeuge fuhren in den Unfallwagen auf. Dabei wurden acht weitere Menschen verletzt, eine Person davon schwer. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Mehrere Unfallbeteiligte wurden vor Ort seelsorgerisch betreut. 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Abend im Einsatz.

Die A560 wurde in Fahrtrichtung Bonn komplett gesperrt. Die Polizei rechnete am Abend damit, dass die Sperrung noch mehrere Stunden andauern werde. Der Verkehr wird ab der Abfahrt Siegburg abgeleitet.