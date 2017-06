Bauprojekt an der Mühlenstraße

Siegburg. An der Mühlenstraße in Siegburg entsteht auf dem Areal des ehemaligen Kolpinghauses das Servatius-Quartier mit Wohnungen und Gewerbeflächen. Die Kolpingsfamilie sucht nach einem neuen Domizil.

Ein Spaziergang über die Mühlenstraße gewährt derzeit einen unverhofften Einblick. Dort, wo Anfang des Jahres noch das in die Jahre gekommene Kolpinghaus stand, klafft jetzt eine große Baulücke – und die gibt den Blick auf die Abtei frei. Die freie Sicht auf das Siegburger Wahrzeichen ist indes nur von kurzer Dauer. Wie berichtet, entsteht dort bis Sommer 2018 ein neues Wohngebäude. Die Projektgesellschaft Michaelsberg lässt das Servatius-Quartier bauen, mit neun Wohnungen und einer Gewerbefläche. Unterdessen sucht die Kolpingsfamilie Siegburg weiter nach einem neuen Domizil in der Innenstadt, wie Markus Heep, Vorsitzender des Vereins Kolpinghaus, auf Nachfrage erklärte.

Im vergangenen Jahr hatten er und seine Mitstreiter ihr 1959 errichtetes Haus an der Mühlenstraße an die Projektgesellschaft Michaelsberg verkauft. Ein Entschluss, der ihnen nicht leicht gefallen ist. Der aus wirtschaftlichen Gründen aber unausweichlich war, wie Heep sagte. Das Kolpinghaus samt Männerwohnheim mit 24 Zimmern in den oberen drei Etagen, Gastwirtschaft, Sälen und Versammlungsräumen im Erdgeschoss bedurfte einer Kernsanierung in Millionenhöhe. Versorgungsleitungen hätten erneuert, das Dach repariert und die sanitären Anlagen sowie die Zimmer des Wohnheims modernisiert werden müssen. Hinzu kamen Brandschutzauflagen. Also brachte der Verein sein Haus in einem Bieterverfahren auf den Markt, und die Projektgesellschaft Michaelsberg setzte sich gegen eine Reihe anderer Bewerber durch.

Auf den Abriss des Kolpinghauses folgt nun der Neubau. Auf dem 1200 Quadratmeter großen Areal, auf dem bis Dezember 1944 das alte Siegburger Rathaus stand, entstehen neun 40 bis 125 Quadratmeter große Wohnungen, davon drei Gartenlofts im begrünten Hinterhof und eine Fläche für gewerbliche Nutzung. Der Lohmarer Architekt Heinz Hennes hat das Servatius-Quartier entworfen.