Fachberatung in Troisdorf

Das Frauenzentrum Troisdorf hat im vergangenen Jahr 563 Frauen und Mädchen aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis in insgesamt 2029 Beratungsgesprächen auf vielfältige Weise unterstützt. Die fünf hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen beraten in ihren Räumen an der Hospitalstraße 2 in der Troisdorfer Innenstadt, seit vier Jahren aber auch in ihrer barrierefreien Außenstelle an der Alten Poststraße 18.

Sein 35-jähriges Bestehen feiert das Frauenzentrum am Freitag, 20. September, mit einem Benefizkonzert. Ab 19 Uhr spielt dazu das Carolus-Quartett aus Köln in der evangelischen Stadtkirche, Viktoriastraße 1 in Troisdorf. Anschließend gibt es einen Sektempfang mit Buffet. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten. Mehr Informationen zum Angebot des Frauenzentrums gibt es auf www.frauenzentrum-troisdorf.de.