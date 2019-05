Autobahn aktuell voll gesperrt

Siegburg. Bei einem schweren Unfall auf der A3 kurz vor dem Rasthof Siegburg ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Autobahn in Richtung Köln ist aktuell voll gesperrt.

Von Michael Wrobel und Christoph Schmoll, 25.05.2019

Tragischer Unfall auf der Autobahn 3 bei Siegburg: Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Samstagnachmittag in Höhe der Siegbrücke kurz vor dem Rasthof Siegburg ein Van auf einen Kleinwagen aufgefahren und hat diesen unter einen vorausfahrenden Lastwagen geschoben. Die Fahrerin des Kleinwagens mit Kölner Kennzeichen, die allein in ihrem Fahrzeug saß, kam dabei ums Leben.

In dem weißen Van hatte ein Fahrer mit einer Frau und einem Kleinkind gesessen. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer aus der Türkei erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Laut Polizei hatte es zum Zeitpunk des Unfalls keinen Stau gegeben. Demnach waren alle beteiligten Fahrzeuge in Bewegung.

Mehrere Feuerwehrkräfte, Sanitäter sowie ein Rettungshubschrauber sind aktuell im Einsatz. Die Polizei hat die Autobahn 3 in Richtung Köln zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und Lohmar voll gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich bis etwa 19 Uhr andauern. Der Verkehr staut sich aktuell auf einer Länge von vier Kilometern.

Foto: Christoph Schmoll Mit ihren Einsatzfahrzeugen hat die Feuerwehr einen Sichtschutz an der Unfallstelle errichtet.

Während der Unfallaufnahme durch ein Expertenteam der Kölner Polizei hat die Feuerwehr mit den Einsatzfahrzeugen einen Sichtschutz gegen Gaffer erreichtet. Der Verkehr soll nach Beendigung der Vollsperrung dann so einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden.

Die Unfallstelle erstreckt sich insgesamt über eine Länge von rund 150 Metern.