Polizeieinsatz in Neunkirchen-Seelscheid

Neunkirchen-Seelscheid. In Neunkirchen-Seelscheid ist eine Frau am Mittwoch bei einem Fall von häuslicher Gewalt schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Schwer verletzt wurde eine 31-jährige Frau gestern Nachmittag bei einer Messerattacke in Neunkirchen-Seelscheid. Gegen 15:30 Uhr wurden Polizeibeamte und Rettungskräfte von einer Anwohnerin in ein Wohnhaus in Krahwinkel gerufen. Den Beamten bot sich beim Eintreffen in der Straße "Kurzer Weg" ein Bild der Zerstörung.

Nach ersten Ermittlungen war die Frau durch ihren Ex-Mann mit einem Messer verletzt worden. Die 31-Jährige war mit ihrem neuen Partner zu ihrem 54-jährigen Ex-Partner gekommen, offenbar um noch letzte Gegenstände abzuholen. Der Mann zog die Frau ins Haus und schloss die Tür. Er griff die Frau an und stach offenbar mehrfach auf sie ein. Der neue Freund trat daraufhin die Türe ein und zog die blutüberströmte Frau hinaus. Die Retter beorderten einen Rettungshubschrauber zum Tatort.

Tatmotiv bislang unbekannt

In dem bürgerlich anmutenden Sechsfamilienwohnhaus in einer gepflegten Wohngegend hatte sich die Beziehungstat ereignet. Die Rettungskräfte vor Ort stabilisierten den Zustand der Verletzten und transportierten sie in das Helios Klinikum nach Siegburg. Dort wurde sie umgehend behandelt. Am Mittwochabend war noch nicht klar, ob die Frau außer Lebensgefahr war. Die Polizeibeamten konnten den mutmaßlichen Täter vor Ort festnehmen und brachten ihn auf die Wache, wo er noch am frühen Abend vernommen wurde. Da sich ein Verdacht auf eine mögliche Alkoholisierung des Verdächtigen ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Über den genauen Beweggrund der Tat konnte die Kreispolizeibehörde in Siegburg am Mittwochabend noch keine Auskunft geben. Die Kriminalpolizei ermittelte vor Ort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen der Frau übernahm eine Mordkommission des Bonner Polizeipräsidiums Fall. Die Ermittlungen dauern an.