Häusliche Gewalt

Neunkirchen-Seelscheid. In Neunkirchen-Seelscheid ist eine Frau am Mittwoch bei einem Fall von häuslicher Gewalt schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2018

In Krahwinkel, einem Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid, ist am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt in einem Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien. Vor Ort war neben Einsatzkräften der Polizei auch ein Rettungshubschrauber. Weitere Angaben machte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.

Weitere Berichterstattung folgt.