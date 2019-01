Zwei Verletzte bei Unfall auf der L332 in Siegburg

Siegburg. Leicht verletzt wurden am Samstagnachmittag zwei Autofahrer, nachdem ihre Fahrzeuge bei einem Unfall in Siegburg kollidierten. Ihre Autos wurden erheblich beschädigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.01.2019

Wie die Polizei mitteilte, ist am Samstagnachmittag eine 45-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die Frau aus Neunkirchen-Seelscheid waren gegen 16.50 Uhr auf der L332 aus Richtung Siegburg kommend in Richtung Troisdorf unterwges. An der Einmündung zur B56 wollte sie nach links auf die B56 in Richtung Sankt Augustin abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen.

Der 42 Jahre alte Fahrer aus Troisdorf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte im Einmündungsbereich mit dem Fahrzeug der 45-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Sie mussten mit Rettungsfahrzeugen in angrenzende Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Die L332 wurde während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.