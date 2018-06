Tierbaby war auf Gelände gefangen

SIEGBURG. Ein ausgebüxtes Reh hat am Sonntagnachmittag in Siegburg-Stallberg die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das etwa eine Woche alte Tier hatte sich auf einem umzäunten Areal verlaufen und schrie nach seiner Mutter.

Von Alf Kaufmann, 17.06.2018

Auf einem umzäunten Areal in Siegburg-Stallberg, das laut Feuerwehr als Anpeilpunkt für Flugzeuge dient, hat sich am Sonntag ein junges Reh verlaufen. Sechs Feuerwehrleute rückten an, um dem Kitz zu helfen, das offenbar durch ein Loch im Zaun auf das Gelände geschlüpft war, nun jedoch nicht mehr herausfand und lautstark nach seiner Mutter schrie.

Wehrmänner fingen das etwa eine Woche alte Tier ein, wobei sie es nur mit Handschuhen anfassten, damit es nicht von seiner Mutter verstoßen wird. Sofort wurde das Rehkitz im naheliegenden Wald freigelassen. Nach rund einer Viertelstunde war der Einsatz beendet.