Unwetter in Siegburg

Siegburg. Ein Blitzeinschlag hat in Siegburg Schäden an einer Scheune hinterlassen. Weil Gebäudeteile abzustürzen drohten, rückte die Feuerwehr an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.08.2019

Ein schweres Gewitter hat am frühen Montagabend Spuren an einer Scheune in Siegburg hinterlassen. In dem Gebäude an der Straße "Auf der Höhe" hatte in dem Stadtteil Schneffelrath ein Blitz eingeschlagen. Dabei war an der Scheune, die in Teilbereichen auch bewohnt ist, großflächig der Putz abgeplatzt. Die Feuerwehr sicherte vor Ort Gebäudeteile, die abzustürzen drohten.