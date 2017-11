Busfahrer reagiert schnell

Die Bremsscheibe am vorderen linken Rad des Linienbusses brannte.

Der Bus der RSVG war auf der Rückfahrt zum Betriebshof in Hennef.

Siegburg. Gegen 1:15 Uhr hatte der Busfahrer an der Haltestelle Zeithstraße zunächst versucht, die Bremse selbst zu löschen, doch das Feuer drohte, auf den Bus überzugreifen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2017

Der Busfahrer der Linie 577 reagierte schnell als er einen stark verbrannten Geruch wahrnahm. An dem Linienbus hatte eine Bremse Feuer gefangen. An der Haltestelle Zeithstraße in Siegburg stoppte er das Fahrzeug und versuchte zunächst, die Bremse mit einem Feuerlöscher zu löschen.

Kurze Zeit später traf die alarmierte Feuerwehr ein. Sie konnte die Bremse so weit herunterkühlen, dass keine Gefahr mehr von ihr ausging. Techniker der Busgesellschaft überprüften das Fahrzeug vor Ort. Es war nicht mehr fahrbereit.

Als das Feuer ausbrach, waren keine Fahrgäste mehr im Bus. Die Linie hatte kurz zuvor in Much geendet.