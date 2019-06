Braschosser Straße versperrt

Siegburg. Ein Einsatz der Feuerwehr in Siegburg-Braschoß sorgt für Behinderungen auf der Braschosser Straße. Im Dachstuhl eines Hauses brennt es, die Wehrleute mussten das Dach öffnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2019

Wegen eines Dachstuhlbrandes in einem Zweifamilienhaus mit bewohntem Dachgeschoss ist die Polizei am Dienstagmorgen nach Siegburg-Braschoß ausgerückt. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Siegburg und Lohmar-Birk sind dort aktuell im Einsatz. Die Wehrleute mussten das Dach des Hauses am Brunnenweg öffnen, um an die Brandnester in Dachstuhl und Dämmung zu gelangen.

Die fünf Bewohner, die sich im Haus befanden, darunter drei Kinder im Alter von einem, sechs und neun Jahren, konnten es rechtzeitig verlassen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, die Polizei wird laut Information vor Ort Ermittlungen aufnehmen.

Die Polizei hat die Zufahrt nach Braschoß komplett abgeriegelt. Die Braschosser Straße, in deren Nähe sich das Haus befindet, ist mit Einsatzfahrzeugen versperrt.

(Weitere Berichterstattung folgt.)