Holztür brannte

Siegburg. Am späten Dienstagnachmittag brannte es in einem Schrebergarten in Siegburg. Die Feuerwehr musste sich Zugang zu dem abgeschlossenen Areal verschaffen.

Von Stephan Werschkull, 12.03.2019

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Siegburg. In der an der Isaac-Bürger-Straße gelegenen Anlage brannte die hölzerne Eingangstür einer Hütte. Die ausgerückte Feuerwehr musste zuerst das Schloss eines Eingangstores aufbrechen, bevor sie zum Brand vordringen konnte und diesen löschte.

Da die Brandursache unklar blieb, wurde die Brandstelle der Kriminalpolizei übergeben.