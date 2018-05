Verbranntes Essen

Siegburg. In einer Wohnung in Siegburg-Kaldauen hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Der Anwohner war in der Wohnung eingeschlafen und bemerkte den Brand zunächst nicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2018

Aufmerksame Nachbarn sowie das Eingreifen der Feuerwehr haben bei einem Brand in der Nacht zu Mittwoch in Siegburg-Kaldauen womöglich Schlimmeres verhindert. Ein den Polizeiangaben zufolge stark alkoholisierter Mann hatte sich in einer Wohnung etwas zu Essen gemacht, war dann aber eingeschlafen, ohne den Herd abzuschalten.

Gegen 0.55 Uhr hatten Nachbarn der betroffenen Wohnung den Alarm eines Rauchmelder bemerkt. Außerhalb der Wohnung stellten sie zudem bereits ein Brandgeruch fest. In der Wohnung befand sich noch ein Mann, der jedoch nicht auf Klopfzeichen reagierte, sodass Anwohner die Feuerwehr alarmierten.

Die Rettungskräfte - insgesamt waren 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr Siegburg mit acht Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz - brachten die Bewohner des Hauses in Sicherheit und drangen in die verrauchte Wohnung vor. Die dort schlafende Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. In der Wohnung stellte die Feuerwehr fest, dass Essen auf dem Herd brannte, woraufhin der Strom der Wohnung abgeschaltet wurde. Die Küchenzeile wurde mit einer Wärmebildkamera überprüft und das angebrannte Essen ins Freie gebracht.

Nach Durchführung von Belüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.