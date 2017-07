Nothalt nach Rauchentwicklung

Seit Sommer 2002 macht der ICE in Siegburg Station.

Siegburg. Ein technischer Defekt an einem ICE-Zug hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz am Bahnhof Siegburg/Bonn ausgelöst. Die Fahrgäste mussten die Wagons verlassen und auf nachfolgende Bahnen ausweichen.

Von Jens Kleinert, 18.07.2017

Wie ein Sprecher der gegen 16.10 Uhr alarmierten Feuerwehr mitteilte, war es zu einer Hitzefreisetzung und in der Folge auch zu einer Rauchentwicklung an einem Triebkopf des Tandem-ICEs gekommen.

Nach Auskunft der Deutschen Bahn entschloss sich der Zugführer des Zuges, der von Dortmund nach München unterwegs war, deshalb dazu, in Siegburg zu halten.

Die Fahrgäste mussten die Wagons verlassen und auf nachfolgende Bahnen ausweichen. Die Feuerwehr kontrollierte den Zug schließlich mit einer Wärmebildkamera, entdeckte aber kein Feuer. Mitarbeiter der Bahn brachten ihn zur Reparatur in eine Werkstatt.