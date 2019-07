Im Mühlengraben

Siegburg. Im Siegburger Mühlengraben hat sich am Freitagabend eine Taube im Gestrüpp verfangen. Weil sie es aus eigener Kraft nicht mehr heraus schaffte, half ihr die Siegburger Feuerwehr.

Von Jill Mylonas, 05.07.2019

Weil sie sich im Gestrüpp verfangen hatte, rettete die Siegburger Feuerwehr am Freitagabend eine Taube aus dem Siegburger Mühlengraben. Mit einem Feuerwehrwagen waren sechs Einsatzkräfte um 20.40 Uhr vor Ort. Einer der Feuerwehrmänner wurde an einem Seil in den Graben gelassen, hob die Taube vorsichtig an und nahm sie in einer Kiste mit.

Danach wurde sie auf Verletzungen untersucht und wieder freigelassen.