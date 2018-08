Siegburg. Aus einem Holzlager an der Kreishandwerkerschule in Siegburg ist am Montagabend Rauch aufgestiegen. 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten vor Ort einen Brand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2018

Ein Brand in einem Holzlager an der Kreishandwerkerschule in Siegburg hat am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Aus dem Dach des Lagers am Gerhart-Hauptmann-Weg war nach erster Erkenntnis gegen 20.30 Uhr Rauch aufgestiegen. Vor Ort hatte die Feuerwehr zunächst Schwierigkeiten, das betroffene Gebäude zu betreten, weil dieses verschlossen war. Mit einem Brecheisen gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Tür zu öffnen. Dort nahmen sie Löscharbeiten von zwei Seiten vor.

Wie der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Siegburg vor Ort mitteilte, befanden sich in dem Lager etwa 30 Kubikmeter Holz. Drei Einsatztrupps löschten das Feuer mit Atemmasken, nach etwa zehn Minuten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Um eine Ausbreitung der Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle zu verhindern, wurden sogenanne Riegelstellungen aufgebaut. Insgesamt 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Weitere Berichterstattung folgt.