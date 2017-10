Fehlalarm in einem Wohnheim in Siegburg löst Feuerwehreinsatz aus.

Siegburg. Am Sonntagabend gegen 19.45 wurde die Feuerwehr in das Wohnheim "An der Schlade" gerufen. Ein Fehler in der Brandmeldeanlage und das eigenmächtige Handeln eines Bewohners führten zu einem größeren Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.10.2017

Sonntagabend gegen 19.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Siegburg in einem Wohnheim "An der Schlade" gerufen. In dem Wohnheim war der Alarm einer Brandmeldeanlange losgegangen und die Sicherheitsfirma hatte daraufhin die Feuerwehr verständigt. Als diese am Einsatzort eintraf, war von einem Brand keine Spur. Als die Feuerwehr die einzelnen Wohnungen kontrollieren wollte, weigerte sich ein Bewohner den Einsatzkräften die Tür zu öffnen.

Daraufhin verständigte die Feuerwehr die Polizei, die kurze Zeit später eintraf. Als die Beamten den Bewohner baten, die Wohnung betreten zu dürfen, ließ er sie rein. Dort stellte sich heraus, dass der Bewohner eigenmächtig die Brandmeldeanlange zurückgestellt hatte, als der Alarm ausgelöst wurde. Die Tatsache war dem Bewohner offenbar unangenehm, deshalb ließ er die Einsatzkräfte vorerst nicht in die Wohnung.

Durch die gelöschten Daten konnte die Feuerwehr den Ursprung der Brandmeldung nicht finden.