Nach erfolglosem Überfall in Siegburg

Siegburg. Kurz vor seinem Ruhestand hat ein Kriminalbeamter aus Siegburg noch einen Fall gelöst. Er überführte einen 25-jährigen Mann aus Hennef, der am 30. April ziemlich erfolglos und kurios versucht hatte, einen Kiosk zu überfallen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2019

Für die wohl schnellste Erledigung einer Öffentlichkeitsfahndung hat ein Siegburger Kriminalbeamter aus dem Bereich Wohnungseinbruch gesorgt. Er erkannte anhand der Bilder einer Überwachungskamera einen 25-Jährigen, der am 30. April versucht hatte, einen Kiosk zu überfallen.

Wie die Polizei mitteilt, geht der Kriminalhauptkommissar am Ende des Monats in den Ruhestand und befindet sich auf seiner "Abschiedstour". Als er sich an diesem Dienstag bei seinem Kollegen vom Raubdezernat verabschieden wollte, kamen die beiden Beamten noch einmal über offene Fälle ins Gespräch.

Dabei fiel der Blick des scheidenden Kommissars auf die gerade veröffentlichten Fahndungsbilder des mutmaßlichen Kioskräubers. "Den kenne ich", sagte der fast pensionierte Kripo-Mann. Kurzerhand setzten sich die beiden Ermittler ins Auto, fuhren nach Hennef und nahmen einen 25-jährigen Hennefer vorläufig fest.

Aufgrund der eindeutigen Lichtbilder räumte der 25-Jährige, der der Polizei bereits wegen anderer Eigentumsdelikte bekannt ist, die Tat ein. Ob der Hennefer nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen einem Haftrichter vorgeführt wird, ist noch unklar.

Wie die Polizei zuvor berichtete, hatte der 25-Jährige versucht, am 30. April einen Kiosk an der Frankfurter Straße in Siegburg zu überfallen. Er bedrohte den Inhaber, der an der Kasse stand, mit einer silberfarbenen Pistole und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Der Inhaber weigerte sich jedoch und schlug, so schrieb die Polizei in einer Mitteilung, die "mutmaßliche Waffe" zur Seite: Der Kioskbetreiber hielt die Waffe für ein Spielzeug. Der Täter gab schnell auf: Mit den Worten "Ach, Mist" beendete er seinen gescheiterten Überfall, flüchtete aus dem Laden und lief zu Fuß in Richtung Chemie-Faser-Allee.