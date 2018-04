Feuerwehreinsatz in Siegburg

Siegburg. In der Bachstraße in Siegburg lösten sich Teile einer Hausfassade. Die Feuerwehr Siegburg konnte die Fassade sichern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.04.2018

Kräftige Sturmböen haben Montagnacht in Siegburg die Fassade eines Geschäfts in der Bachstraße beschädigt. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie sich ein Blech am Flachdach des Gebäudes löste. Die Feuerwehr Siegburg rückte aus. Sie löste das Blech komplett von der Fassade.