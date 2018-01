Betrüger bestehlen Seniorin

Siegburg/Lohmar. Eine 85-Jährige wurde Opfer einer Betrüger-Masche. Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben, forderten von ihr die Herausgabe von Schmuck und Bargeld, angeblich um einem bevorstehenden Einbruch in ihr Haus entgegen zu wirken.

Von Hannah Schmitt, 19.01.2018

Schmuck und Bargeld haben falsche Polizisten am Mittwoch in Lohmar von einer 85-Jährigen erbeutet. Laut Polizei klingelte gegen 22.15 Uhr das Telefon der Senioren, die an der Altenrather Straße wohnt. Am Telefon wurde ihr glaubhaft suggeriert, dass sie mit einem Beamten der Kriminalpolizei telefoniere. Der falsche Beamte gab an, dass es polizeiliche Erkenntnisse gäbe, dass ein Einbruch in ihre Wohnung unmittelbar bevorstünde. Zum Schutz würden Polizisten in ziviler Kleidung ihre Wertsachen entgegennehmen. Die 85-Jährige sollte die Wertsachen dazu in einem Beutel aus dem Fenster werfen.

Die Lohmarerin ging zunächst nicht auf die Forderungen ein. Der Täter erhöhte jedoch den Druck, indem er etwa mit der Staatsanwaltschaft drohte. Da die Dame durch den Anruf verängstigt war, warf sie einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und vier Goldringe aus dem Fenster. Ein untersetzter Mann hob den Beutel auf und ging zurück in Richtung der Straße.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Donnerstag bei einer 86-Jährigen in Siegburg. Sie händigte jedoch keine Wertsachen aus, sondern verständigte die Polizei.

Die Polizei in Siegburg bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen Bereich der Altenrather Straße in Lohmar unter 0 22 41/5 41 31 21.