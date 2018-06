Siegburg. In Siegburg ist am Freitagnachmittag eine Fahrradfahrerin im Kreisverkehr von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2018

Zu einem Unfall in einem Kreisverkehr ist es am Freitagnachmittag in Siegburg gekommen. Dabei wurde eine 60-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Nach ersten Informationen vor Ort war die 60-Jährige mit ihrem Rad auf der Wolsdorfer Straße in Richtung Neuenhof unterwegs. In gleicher Richtung unterwegs war auch ein 46-jähriger Autofahrer.

Im Kreisverkehr kollidierte die Radfahrerin dann gegen 15.50 Uhr mit dem Auto des 46-Jährigen. Sie stürzte und verletzte sich. Nach einer ersten Behandlung von Rettungskräften vor Ort wurde die 60-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie schwer sie bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst nicht klar. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.