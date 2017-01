Fahndung nach zwei Männern in Siegburg

Die Polizei in Siegburg sucht nach zwei Männern, die bei einer Flucht während einer Verkehrskontrolle einen Beamten verletzt haben.

27.01.2017 Siegburg . Der Fahrer eines grünen VW Golf ist am Freitagmorgen während einer Polizeikontrolle geflüchtet. Statt anzuhalten, beschleunigte der Wagen und fuhr dabei einem Beamten über den Fuß.

Ein Polizeibeamter wurde am Freitagmorgen verletzt, als er dem Fahrer eines grünen VW Golf gegen 11.30 Uhr an einer Kontrollstelle am Siegburger Neuenhof Zeichen zum Anhalten gab. Statt den Wagen zu stoppen, beschleunigte der Fahrer. Neben dem Fahrzeugführer soll sich noch ein weiterer Mann im Auto befunden haben, berichtet die Polizei.

Wie Zeugen beobachtet haben sollen, fuhr das Auto anschließend durch die Holzgasse über den Markt bis zur Bergstraße. An der Bergstraße hätten die Beamten den Golf schließlich verlassen aufgefunden. Die angebrachten Kennzeichen waren laut Polizei entsiegelt und gehörten nicht zu dem Auto.

Weiter berichtet die Polizei, dass Passanten beobachtet haben, wie die Männer den Wagen verlassen haben und die Bergstraße hinauf in Richtung der Abtei gelaufen waren. Die Polizei forderte umgehend einen Hubschrauber an, um die Flüchtigen zu finden. Bislang ohne Erfolg. Der grüne Golf sei zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt worden.

Personenbeschreibung:

Das Aussehen der Flüchtigen wird laut Polizei als südländisch beschrieben. Sie sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Siegburg, Telefon 02241/541-0. (ga)