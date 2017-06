Polizei sucht Zeugen

Siegburg. Unbekannter Fahrer ist nach ersten Ermittlungen der Polizei mit dem Körper gegen Motorhaube und Frontschürze eines parkenden Autos geprallt und geflüchtet.

Die Polizei sucht den Fahrer eines Zweirades, der in Siegburg ein geparktes Auto an der Goethestraße beschädigt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr von dem Autobesitzer alarmiert. Dieser hatte seinen Opel Mini-Van am Vorabend gegen 19.45 Uhr auf der Straße abgestellt. In der Zwischenzeit muss jemand mit dem Auto kollidiert sein, denn der Wagen war an der Vorderseite erheblich beschädigt – Sachschaden: 4000 Euro.

Anhand der Spuren am Unfallfahrzeug hat die Polizei rekonstruiert, dass „ein Motorroller oder ähnliches“ gegen den Opel gefahren ist. Der Fahrer des Zweirades war demnach mit dem Körper gegen Motorhaube und Frontschürze geprallt. Mit dem Kopf durchschlug er die Windschutzscheibe des Wagens. Vermutlich trug die Person einen Schutzhelm. Außerdem stellte die Polizeifest, dass die Unfallstelle rund um den Opel „mit einem handelsüblichen Besen“ gesäubert worden ist. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Unfallfahrer machen können. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0 22 41/5 41 31 21.