Bundespolizei nimmt Pärchen fest

Siegburg. Auf frischer Tat erwischt haben zivile Fahnder der Bundespolizei zwei Taschendiebe im Siegburger Bahnhof. Wie sich später herausstellte, wurde die Festgenommenen schon länger gesucht.

Von Marcel Dörsing, 05.07.2017

Die Beamten wurden auf den Mann und die Frau aufmerksam, als sie offenbar gezielt Ausschau nach Opfern hielten. Wie die Polizei mitteilte, ging das Pärchen mit Reisenden in den Aufzug. Überdeckt mit einer Jacke habe die 45-Jährige aus Much dann in die Handtasche einer Person gegriffen, um eine Geldbörse zu entwenden. Als die Frau den Aufzug verließ, hätten die Fahnder dann die Verdächtigen festgenommen. Später stellte sich heraus, dass das Pärchen bereits per Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde. Die Täterin gestand den Diebstahl. Der mutmaßliche Mittäter bestritt den Vorwurf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Aufgrund fehlender Haftgründe sei das Diebes-Duo bereits wieder entlassen worden.