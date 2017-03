Cecilienstraße in Siegburg

Siegburg. Auf der Siegburger Cecilienstraße sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 18-Jährige, die in den Gegenverkehr geriet, benutzte möglicherweise ihr Smartphone am Steuer.

24.03.2017

Ein Verkehrsunfall auf der Cecilienstraße hat am Donnerstag gegen 9.40 Uhr eine leichtverletzte 18-jährige Siegburgerin gefordert. Laut Polizeibericht fuhr die junge Frau in ihrem silberfarbenen VW auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung des Kaufhof-Gebäudes.

Kurz hinter der Linkskurve auf die Cecilienstraße geriet die Fahranfängerin mit ihrem Auto in den Gegenverkehr. Einem ihr entgegenkommenden Auto, das eine 41-jährige Lohmarerin in Richtung Theodor-Heuss-Straße steuerte, konnte sie nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Dadurch wurden die Fahrzeuge im Frontbereich erheblich beschädigt.

Die 18-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Laut Polizei benutzte sie unter Umständen unerlaubterweise ihr Smartphone am Steuer. Die Cecilienstraße musste während der Unfallaufnahme für rund einer Stunde gesperrt werden. (ga)