Siegburg. Im Bereich des Freizeitbades Oktopus in Siegburg hat es am Montagabend eine Explosion gegeben.

27.02.2017

"Explosion Freizeitbad Oktopus" melde die Polizei um 18.01 Uhr am Montagabend. Was genau passiert ist, ist aktuell noch nicht klar. Einsatzkräfte sind auf den Weg nach Siegburg. Das Freizeitbad in der Zeithstraße 110 ist montags geschlossen.

