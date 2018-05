B 56 gesperrt

Nach einem Unfall auf der B 56 sind zwei Fahrzeuge in Brand geraten.

Nach einem Unfall auf der B 56 sind zwei Fahrzeuge in Brand geraten.

Siegburg. Nach einem Unfall auf der B56 ist die Straße zurzeit komplett gesperrt. Zwei Autos sind in Brand geraten, es gibt mehrere Verletzte. Ersthelfer haben möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.05.2018

Auf der B56 hat es am Freitagnachmittag einen schweren Unfall kurz vor der Auffahrt Lohmar gegeben. Ein 45-Jähriger wurde schwer verletzt, nachdem er mit seinem Peugeot Cabrio aus Richtung Sankt Augustin kommend in den Gegenverkehr geriet und mit einem Kleintransporter zusammenstieß.

In diesem saß eine 26-Jährige mit ihrem sechs Monate alten Baby. Die Mutter und ihr Kind wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr sollen Ersthelfer alle Unfallbeteiligten vor Eintreffen der Rettungskräfte aus den Autos geholt haben, bevor beide Fahrzeuge in Brand gerieten.

Das Baby soll nach Angaben der Rettungskräfte ordnungsgemäß in einer Babyschale angeschnallt gewesen sein. Die B 56 wurde in der Folge in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung soll noch bis etwa 17.15 Uhr andauern. Die Feuerwehr reinigt derzeit die Fahrbahn.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Weitere Berichterstattung folgt.