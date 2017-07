Großes Kino für junge Regisseure

Siegburg. Der Siegburger Filmclub richtet im Januar 2018 das erste Jugendfilmfestival aus. Wer mitmacht, bekommt die Chance, seinen selbst gedrehten Kurzfilm einem großen Publikum in Kinoatmosphäre zu präsentieren.

Von Marcel Dörsing, 20.07.2017

Kurze Clips mit dem Smartphone aufzunehmen, ist heutzutage keine Kunst mehr. Einen echten Kurzfilm zu drehen, mit festgelegter Handlung und Spannungsbogen – dazu gehört schon einiges mehr.

Junge Hobbyfilmer aus dem Rhein-Sieg-Kreis haben auf dem ersten Jugendfilmfestival in Siegburg Gelegenheit zu zeigen, was sie können. Die „Nachwuchs-Oscars“ finden erstmals am 13. Januar 2018 statt. Wer mitmacht, bekommt dabei die Gelegenheit, seinen selbst gedrehten Kurzfilm einem großen Publikum in Kinoatmosphäre zu präsentieren.

Eine Fachjury bespricht die Beiträge und prämiert anschließend die besten Filme. Wie bei den „großen“ Filmpreisen werden dann Preise in verschiedenen Kategorien vergeben, wie zum Beispiel „beste Kamera“, „beste Regie“ oder „beste Idee“, erklärt Margot Kühn, Geschäftsführerin des Siegburger Filmclubs. Der Verein richtet das Jugendfilmfestival im Siegburger Stadtmuseum aus.

Ab dem 1. Oktober Bewerbung möglich

Ab dem 1. Oktober können Teilnehmer ihre Beiträge direkt über die Internetseite des Vereins einreichen. Meldeschuss ist der 30. November. Die Filme müssen indes nicht hollywoodreif sein. „Entscheidend ist, dass der Film eine Geschichte erzählt“, so Kühn. Das könnte eine Reportage sein – zum Beispiel über ein lokales Ereignis –, eine Reisedokumentation oder ein fiktionaler Spielfilm. Themen und Inhalte sind frei wählbar. Allerdings dürfen die Filme nicht länger als fünf Minuten dauern.

Seit rund 24 Jahren besteht der Siegburger Filmclub. Zahlreiche Clubwettbewerbe und auch Rheinische Landesfilmfestivals hat er in dieser Zeit ausgerichtet. Jetzt ist erstmals der Nachwuchs gefragt. „Wir haben die Idee schon länger verfolgt“, sagt Kühn. Kinder und Jugendliche hätten einen ganz anderen Zugang zum Medium, als ältere Autoren. Die Kamera sei heute, dank des Smartphones, fast immer dabei. Clips im Internet, etwa auf der Video-Plattform Youtube, forme neue Sehgewohnheiten.

Kreative Ideen und neue Perspektiven

„Ich bin wahnsinnig gespannt, welche Filme eingereicht werden“, sagt Kühn. Sie freue sich auf kreative Ideen und neue Perspektiven, mit denen die jungen Teilnehmer an Themen herangehen. 61 Schulen hat der Siegburger Filmclub bereits angeschrieben. Kühn: „Gerne können auch Schülergruppen unter Mithilfe eines Lehrers mitmachen.“ Wichtig sei allerdings, dass das Thema von den Teilnehmern selbst gewählt sei.

Das Jugendfilmfestival soll außerdem dazu beitragen, dass Talente aus der Region entdeckt und gefördert würden. „Ausgewählte Filme, die beim Festival besonders überzeugen, werden für das Landesfilmfestival und vielleicht sogar bis zum Bundesfilmfestival weitergemeldet“, erklärt Kühn. Die Kosten trägt der Siegburger Filmclub. Mitmachen dürfen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren.

Weitere Infos auf der Seite des Filmclubs unter: www.filmclub-siegburg.de.