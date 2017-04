Polizei hat tierischen Spaß

Siegburg. Sie watschelte schnurstracks durch zwei Siegburger Kreisel, brachte den Verkehr zum Erliegen und verweigerte auch noch die Aussage. Eine Entenfamilie hat die Polizei am Freitag zu einer überaus lustigen Pressemeldung inspiriert.

Von Hannah Schmitt, 21.04.2017

Das gibt es auch nicht alle Tage. In Siegburg hat am Freitagnachmittag eine ganze Entenfamilie den Verkehr gleich zweimal lahmgelegt. Was wohl nicht jedem Autofahrer gefallen haben dürfte, inspirierte die Kreispolizei zu einer überaus lustigen Pressemitteilung. So seien die acht Entenküken mit ihrer Mutter vermutlich vom benachbarten Mühlengraben zu neuen Ufern aufgebrochen und dabei „schnurstracks durch den Kreisverkehr am Kreishaus gewatschelt“, schreibt die Polizei. Ein beherzter Verkehrsteilnehmer brachte die Tiere in Sicherheit, der Verkehr konnte endlich wieder fließen.

Doch es dauerte nicht lange, da klingelte das Telefon erneut: Eine Stunde später war wieder eine Entenfamilie aufgetaucht, diesmal im Kreisel B 56/Konrad-Adenauer-Allee. Polizei und Feuerwehr wollten die Enten einsammeln. So einfach war das aber nicht, da „die Enten den polizeilichen Weisungen zunächst keine Folge leisteten und sich im Gebüsch versteckten“. Und es wird noch besser: „Aufgrund von Zeugenaussagen handelt es sich in beiden Fällen um die gleiche Entenfamilie“, erzählt die Polizei weiter. Die Entenküken verweigerten aber „jegliche Auskunft zu der zwischenzeitlich geflüchteten Entenmutter“. Die Befragung der kleinen „Übeltäter“ gestalte sich überdies wegen der Sprachbarrieren sehr schwierig. Die Fahndung dauerte also an.

Wenig später flatterte dann aber die Entwarnung ins E-Mail-Postfach. „Die Entenmutter erlag dem hohen Fahndungsdruck und konnte ermittelt und dingfest gemacht werden“, teilte die Polizei mit. Die Entenmama werde sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Truppe ihren Kindern gegenüber rechtfertigen müssen. Die ganze Sache hat also noch ein Nachspiel – und die Polizei tierischen Spaß.