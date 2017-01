Sperrungen an der A3 in Siegburg

06.01.2017 Siegburg. Wegen Arbeiten an der Siegbrücke stehen in der kommenden Woche zweitweise nur zwei Fahrspuren auf der A3 zur Verfügung. Es werden Engpässe erwartet.

Wie Straßen NRW mitteilt, stehen in Richtung Oberhausen von Dienstag (10.1.) bis Samstag (14.1.) jeweils zwischen 9 und 16 Uhr lediglich zwei Spuren zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar zur Verfügung.

Am Samstag ist dort zwischen 9 und 15 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. An diesem Tag richtet Straßen NRW in diesem Bereich eine Brückenbaustelle ein. Bis zum Abschluss der Brückenarbeiten im Sommer 2017 können dort nur drei eingeschränkte Fahrstreifen genutzt werden.

Die Arbeiten werden von der Autobahn größtenteils nicht zu sehen sein, weil sie unterhalb der Brücke stattfinden. (ga)