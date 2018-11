Feuerwehreinsatz in Siegburg

Siegburg. Als die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in der Lambertstraße in Siegburg eintraf, brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses lichterloh. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2018

In der Nacht zu Sonntag ist ein Einfamilienhaus in der Lambertstraße in Siegburg aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Siegburg am Sonntag mitteilte, soll das Feuer gegen 4.45 Uhr ausgebrochen sein. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte lichterloh.

Als die Löschkräfte eintrafen, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Um 7.30 Uhr war der Einsatz wieder beendet. Das Haus wird nach Einschätzung der Feuerwehr über längere Zeit nicht nutzbar sein.