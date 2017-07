Einbruch in Siegburg

Siegburg. Noch unbekannte Täter sind in der Nacht mit einem gestohlenen Fahrzeug in ein Juweliergeschäft in der Siegburger Innenstadt gefahren. Anschließend konnten sie mit ihrer Beute flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.07.2017

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch auf ein Siegburger Juweliergeschäft. Gegen 3.40 Uhr sind in der Nacht zu Mittwoch drei Personen mit einem Pkw in das Geschäft in der Kaiserstraße gefahren und haben eine noch unbekannte Menge Schmuck gestohlen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ließen die Täter das Fahrzeug am Tatort zurück und flüchteten zunächst zu Fuß über die Fußgängerzone in Richtung Michaelsberg. Aufgrund von Zeugenaussagen sind die drei Personen anschließend womöglich mit dem Fahrrad weitergefahren, so die Polizei weiter. Zu den Verdächtigen ist bislang nur bekannt, dass zwei von ihnen mit schwarzen Hosen und schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein sollen.

Das Fahrzeug, mit dem in das Juweliergeschäft gefahren wurde, gilt nach Polizeiangaben als gestohlen. Der graue Mitsubishi Carisma wurde vermutlich am vergangenen Samstagabend in Hennef entwendet. Noch unbekannte Täter brachen in der Zeit von 18.15 und 19.30 Uhr in der Straße "Auf dem Asbach" in ein Einfamilienhaus ein, nahmen die Autoschlüssel und fuhren mit dem vor der Tür geparkten, abgemeldeten PKW davon. Der Polizeimitteilung zufolge hatten die Bewohner den älteren Gebrauchtwagen am selben Tag erworben und noch nicht zugelassen.

Ein Zeuge berichtete vom Diebstahl in Hennef, dass er zwei verdächtige Personen zur Tatzeit am Fahrzeug beobachtet habe. Die beiden Männer sollen den Angaben zufolge ein südländisches Aussehen gehabt haben, zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen, rund 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Ob die beiden Unbekannten mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist noch unbekannt.

In dem Fahrzeug am Juweliergeschäft wurden zudem gestohlene Kennzeichen festgestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Raub übernommen.

Bereits im vergangenen September wurde mit einem Auto in das Juweliergeschäft eingebrochen. Dabei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.