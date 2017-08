Siegburg. Am Wochenende sind Einbrecher in Siegburg bei einem Optiker auf der der Wilhelmstraße/Bahnhofstraße eingedrungen und haben Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2017

Auf noch unbekannte Weise seien die Täter am Wochenende in den ummauerten Innenhof und an die Rückseite des Gebäudes gelangt. Dann haben sie laut Polizei ein Fenster zu dem Optikergeschäft im Erdgeschoss aufgebrochen und eine größere Anzahl von Brillengestellen gestohlen.

Auch Sonnen- und Sportbrillen sollen sie mitgenommen haben, außerdem einen Laptop und eine Geldkassette. Den Gesamtwert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer 02241-541-3121.