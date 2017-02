Brutaler Wohnungseinbruch in Siegburg

Siegburg. Am späten Dienstagabend sind zwei Mitbewohner in einem Haus in Siegburg von einer Gruppe Einbrecher brutal verprügelt und ausgeraubt worden.

Von Sebastian Meltz, 22.02.2017

Den Polizeiangaben zufolge hatte es am späten Dienstagabend an der Haustür in der Jean-Dohle-Straße geklingelt. Als der 23-jährige Hausbewohner die Türe öffnete, sei er unmittelbar von fünf bis sechs Personen attackiert und mehrfach geschlagen worden.

Anschließend hätten ihn die Täter in einem Zimmer eingesperrt. Dann begaben sich die Unbekannten laut Polizeimeldung in das Obergeschoss, wo sie auf den 29-jährigen Mitbewohner trafen, den sie ebenfalls mehrfach schlugen. Anschließend seien die Täter offenbar gezielt in ein Ankleidezimmer gegangen, wo sie Schmuck sowie Armbanduhren entwendeten.

Aus anderen Räumen entwendeten sie zwei Spielekonsolen und ein Smartphone. Als die Täter dann wieder durch die Haustür flüchten wollten, trafen sie den Angaben zufolge wieder auf den 23-Jährigen im Flur, der sich zwischenzeitlich befreit hatte. Erneut schlugen sie ihn zu Boden und flüchteten dann vom Tatort.

Beide Opfer mussten ärztlich behandelt werden. Die Flüchtigen werden als 170 cm bis 180 cm groß beschrieben. Einer hatte kurze blonde Haare. Alle trugen dunkle Kleidung und Handschuhe. Zum Transport der Beute benutzten sie zwei dunkle Sporttaschen. Laut Polizei sprachen die Täter „Deutsch mit leichtem Akzent“.



Die polizeiliche Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.