Serie Kennzeichen SU

Sandra B. (Name von der Redaktion geändert) rutsche 2009 in die Obdachlosigkeit. Seither pilgert sie mit Hund Pelle und ihrem Verlobten durch Europa.

19.12.2016 Rhein-Sieg-Kreis. Die Wohnungslosenhilfe des katholischen Vereins für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis bietet Obdachlosen Beratung und Unterstützung an. 18 Betten stehen in der Notschlafstelle Siegburg zur Verfügung.

Ein geregeltes Leben führt Sandra B. (Name von der Redaktion geändert) schon lange nicht mehr: 2009 hat sie aus persönlichen Gründen ihre Beschäftigung in der Demenzarbeit aufgegeben. Es folgten zahlreiche Ein-Euro-Jobs, sie musste in eine Wohngemeinschaft umziehen. Doch dort hielt sie es nicht lange aus. Ihr Weg in die Obdachlosigkeit war ein schleichender Prozess, der mit dem Tod ihrer Oma begann.

Nun ist sie in der Wohnungslosenhilfe des katholischen Vereins für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (SKM) untergekommen – aber nur vorübergehend. Denn eigentlich sieht sich Sandra selbst nicht als bedürftige Obdachlose: „Mein Job ist Pilgern, ich laufe für Gott.“ Zusammen mit ihrem Verlobten und dem Jagdhund Pelle hat sie nach eigener Schätzung bereits mehr als 8000 Kilometer auf dem Jakobsweg in Europa zurückgelegt – zu Fuß. Derzeit machen die drei Zwischenstation in Siegburg. Dort, im Don-Bosco-Haus an der Luisenstraße, bekommen jährlich rund 670 Wohnungslose Hilfe und Unterstützung von Fachbereichsleiter Bert Becker und seinem Team der SKM-Wohnungslosenhilfe.

Abends legt sich Sandra mit ihrem Schlafsack in den Aufenthaltsraum – freiwillig. Eigentlich könnte sie eines der 18 Betten der Notfallschlafstelle beziehen, aber dann wäre Pelle allein. Der Hund darf nicht in die Schlafräume. Die Notschlafstelle im Don-Bosco-Haus bietet Wohnungslosen eine Übernachtungsmöglichkeit für eine Nacht – und das rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Dazu bekommen sie drei Mahlzeiten und etwas Geld. Im Jahr 2015 gab es rund 3670 Übernachtungen in der Siegburger Notschlafstelle. „Aber es ist schwer, eine Unterkunft für Personen mit Hund zu finden“, erklärt Bert Becker.

Ausnahme für Hund Pelle

Er hatte der Hilfesuchenden angeboten, Pelle könne in einer hinteren Ecke des Geländes schlafen. Dort sei es überdacht und geschützt. „Ich habe gesagt, dass ich dann auch draußen übernachte. Denn wo der Hund schläft, da schlafe ich auch. Das machen wir beim Pilgern immer so“, erzählt Sandra. Doch als sie Ende November zum SKM kamen, herrschten draußen Minusgrade. Deshalb hat sich Becker eingesetzt und die Ausnahme im Aufenthaltsraum ermöglicht.

Eigentlich pilgern sie zu dritt. „Mein Verlobter hat Altlasten, er muss ein paar Tage in der JVA absitzen“, erklärt Sandra. Sie waren grade auf dem Jakobsweg nach Trier unterwegs, als sie hinter Bonn in eine Polizeikontrolle kamen. Normalerweise erzählen sie dann ihre Geschichte vom Jakobsweg und vom Glücklichsein. Spätestens wenn die drei ihre zahlreichen Pilgerstempel aus Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien zeigen, dürfen sie in der Regel weiter.

Aber letztes Mal nicht. Für den Verlobten ging es in die Justizvollzugsanstalt und Sandra stand mit Pelle allein da. „Ich bin zur Siegburger Touristen-Information gegangen und von dort weiter zum SKM im Don-Bosco-Haus“, erzählt sie. Ihren vorübergehenden Aufenthalt dort beschreibt Sandra als Luxusurlaub: „Sonst haben wir nicht drei Mahlzeiten am Tag und ein Dach über dem Kopf. Ich bin dem ganzen Team hier so dankbar.“

"Wir würden niemals betteln"

Mit dem Aufenthalt kommt allerdings auch ein bitterer Beigeschmack: „Im Moment zähle ich als obdachlos, aber so ist das jetzt nun mal“, erzählt Sandra. „Ich stehe hinter dem, was ich mache. Da ich im Moment nicht pilgere, kann ich auch nicht bei Kirchen oder Klöstern um Essen oder einen Schlafplatz fragen. Das wäre nicht richtig“, sagt sie weiter. Wenn die drei auf ihrem Jakobsweg sind, laufen sie täglich etwa 20 Kilometer. Abends klopfen sie an Kirchen und fragen nach Pilgerstempeln, Essen und einem Schlafplatz. „Genau in dieser Reihenfolge“, betont Sandra. „Was die Leute dann daraus machen, ist ihre Sache“, erzählt sie.

Ab und zu bekommen die drei auch Geldspenden: von Pfarrern, von Wanderern oder von Passanten, denen sie ihre Geschichte erzählen. „Wenn wir gar nichts mehr haben, setzen wir uns auch mal vor einen Supermarkt. Aber wir würden niemals betteln, wir lachen und sind einfach nur freundlich“, erklärt sie. Nur eine Sache, bleibt immer gleich: Pelle hat Priorität. Wenn wieder ein paar Münzen zur Verfügung stehen, wird neues Futter gekauft. Erst danach kümmern sich Sandra und ihr Verlobter um sich.

Aus ihrer Not eine Tugend zu machen, hat Sandra durch ihren Verlobten geschafft. Auch er hat seine Arbeit und Wohnung verloren und ist kurzerhand mit seinem Pelle auf dem deutschen Jakobsweg gewandert. Nach zwei Etappen hat sich Sandra den beiden angeschlossen. Bert Becker vom SKM ist beeindruckt: „An dem Punkt, wo Sandra ihre Misere in einen neuen Lebensinhalt umgewandelt hat, da bleiben viele der anderen Wohnungslosen hängen“, erzählt er. Es gehe nicht darum, in bürgerliche Verhältnisse zurückzukehren, sondern glücklich zu sein.

Im vergangenen Jahr hat sich die Fachberatung und die Wohnungslosenhilfe des SKM zusammen um etwa 850 Bedürftige gekümmert, so steht es in ihrem Jahresbericht 2015. Zur Fachberatung kommen Bedürftige, die Unterstützung und Beratung zur Existenzsicherung, Erlangung einer Unterkunft oder zur Sicherung des Sozialleistungssystems brauchen. „Wohnen ist ein Menschenrecht. Die offiziellen Zahlen von Obdachlosen sagen aber nicht so viel aus, da einige Wohnungslose auch bei Bekannten oder Freunden unterkommen“, sagt Becker. Im Rhein-Sieg-Kreis könne man sich jedenfalls nicht über zu wenig Arbeit beschweren. „Ganz im Gegenteil sogar“, findet Becker. (Britta Röös)