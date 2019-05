Luisenstraße gesperrt

Am Montagabend kam es in Siegburg zu einem Brand, bei dem eine Person in ihrer Wohnung verstarb.

Siegburg. In Siegburg kam es am Montagabend zu dem Brand eines Wohnhauses. Dabei stießen die Einsatzkräfte in Inneren des Gebäudes auf eine verbrannte Person. Nähere Informationen zur Brandursache sind noch nicht bekannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.05.2019

Am Montagabend ist eine Person bei einem Wohnhausbrand in Siegburg gestorben, wie die Polizei dem GA bestätigte. Gegen 20.08 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Luisenstraße gerufen.

Genaue Informationen zu der Ursache des Brandes sind noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte evakuierten auch Bewohner aus anliegenden Häusern. Die Luisenstraße ist derzeit noch gesperrt.

Weitere Informationen folgen.