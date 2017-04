Siegburger Antikmarkt

SIEGBURG. Unter den kleinen weißen Zelten gibt es an diesem herrlichen Frühlingssonntag auf dem Siegburger Marktplatz viel zu entdecken.

Von Bianca Breuer, 01.05.2017

Alte Bücher und Schallplatten, antike Möbel, Kleider und Taschen im Vintage-Look und Porzellan laden beim Antikmarkt zum Stöbern und Kaufen ein. Ein Paradies für Sammler und Schnäppchenjäger.

Am Stand von Petra und Dirk Schmidt aus Wiehl stehen ganz besondere Dinge zum Verkauf: alte Bilder, Dekorationsartikel, Kommoden und Sitzmöbel. Ein Möbelstück fällt jedem Besucher sofort ins Auge: Vor einem niedrigen Sessel steht ein außergewöhnlicher Fußschemel. „Er besteht aus einer Getränkekiste aus dem Jahr 1943“, erklärt Dirk Schmidt. Er hat die meisten Möbel selbst gestaltet. „Den Sessel habe ich bereits im Winter gebaut. Da habe ich gedacht, dass da irgendwie etwas fehlt. Also haben ich etwas Bequemes für die Füße gebaut und das Ganze noch mit einer Lampe versehen.“ An Kreativität mangelt es ihm nicht. „Wir bekommen oft Stücke, die ziemlich heruntergekommen sind, dann lässt man sich halt was einfallen, damit sie wieder schön werden.“

Wer hier Möbel, Lampen und Accessoires kauft, ist auf der Suche nach Unikaten. Viele der Materialien für seine Möbel findet er in Frankreich. Eine junge Frau hat sich schließlich für den Kauf von zwei kleinen Gewichten, wie man sie von alten Waagen her kennt, entschieden. Bevor es ans Bezahlen geht, wird natürlich noch etwas gehandelt. „So ist es auf dem Markt“, sagt Schmidt und kommt der Dame natürlich etwas mit dem Preis entgegen. Die Geschäfte laufen für ihn an diesem Tag ganz gut. „Wie immer in Siegburg“, fügt er hinzu.

Neben den vielen professionellen Händlern sind auch einige Privatleute vor Ort. Da werden Schätze aus dem heimischen Keller oder auch geerbte Dinge verkauft. Ein älteres Paar, das seinen Namen nicht so gerne in der Zeitung lesen möchte, verrät, dass es ab und zu auf solchen Märkten verkaufe. Ihren Warenbestand haben auch sie aus dem Nachlass von Verwandten zusammengestellt. Auch sie sind mit den Verkaufsergebnissen zufrieden.

Der Siegburger Antikmarkt gehört zur Reihe „Rhein-Antik“. Das sind Antik-, Kunst- und Designmärkte, die in regelmäßigen Abständen in Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis stattfinden. Als Vorbild dienen die stimmungsvollen Märkte in Frankreich, die buntes Marktleben mit außergewöhnlichem Warenangebot kombinieren. Damit nirgendwo versteckte Neuware verkauft wird, werden die Händler von den Veranstaltern genau geprüft.